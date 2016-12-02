“تليف الكبد” يفتك بالطفلة “روان” .. ووالدها مناشدا: “نحتاج إلى متبرع ينهي أزمتها”

ناشد والد الطفلة “روان معيض عايض القرني” البالغة من العمر سبع سنوات، أهل الخير والإحسان التبرع لابنته التي فتك بها المرض نتيجة تليف كبدي، وبدأ معها منذ أربعة اشهر ، وسبّب لها مشاكل صحية.

وقال والد الطفلة لـ”المناطق” إن “روان تعاني من تليف في الكبد، وفق تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي وبحثت عن علاجها ولم أجده، حيث إنها تحتاج الى متبرع ينقذها من أزمتها الصحية وهي الآن ترقد بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ورقم ملفها (5194098)، وفصيلة دمها هي (+O).

وتابع “القرني”: لا يوجد دخل لدي سوا الضمان الاجتماعي الذي لا يتجاوز مبلغ ألفين ريال، ولا يوجد لدي أي وظيفة ومن سكان محافظة العرضيات”.

الجدير بالذكر، أن مواطنون أطلقوا هشتاقآ بعنوان #روان_بحاجه_للتبرع_بالكبد2، يدعوا إلى التبرع للطفلة روان، ومساعدتها في إنهاء أزمتها.