 محافظ الداير يدشن مهرجان البن الرابع وسط حضور جماهير وإعلامي كبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وفد الطائف يزور الكويت ضمن مبادرة تنامي الرحلات بين الطائف ودول الخليج محافظ الداير يدشن مهرجان البن الرابع وسط حضور جماهير وإعلامي كبير “تليف الكبد” يفتك بالطفلة “روان” .. ووالدها مناشدا: “نحتاج إلى متبرع ينهي أزمتها” “الصحة” تنقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية لعدم توفر الخدمة أو أطباء مختصين (فيديو) ولادة طالبة أمام بوابة جامعة أم القرى قنصل كوريا: وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف خرج من ثلاجة الموتى.. وأكمل سهرته مع أصدقائه في حانة “مجلس المنافسة” يغرم “كوكاكولا” 5 ملايين ريال لرفعها وتثبيت الأسعار (فيديو) عضو الشورى “زيدان”: لهذا السبب طالبت بـ”تجنيد الفتيات” غارات أمريكية على سرت الليبية .. واشتباكات في طرابلس اختيار الجنرال المتقاعد “ماتيس” لقيادة البنتاجون .. “عدو إيران” الجمهوريون بعد تمديد العقوبات على إيران: “سنبقي الضغط على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”

محافظ الداير يدشن مهرجان البن الرابع وسط حضور جماهير وإعلامي كبير

محافظ الداير يدشن مهرجان البن الرابع وسط حضور جماهير وإعلامي كبير
جازان -المناطق :

دشن محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني فعاليات مهرجان البن الرابع وذلك بساحة الاحتفالات في حي عرقين ببني مالك.

وفي بداية الفعاليات قص محافظ الداير الشريط إيذاناً بانطلاق فعاليات المهرجان وتجول والحضور على أٌقسامه واستمع الجميع لشرح عن مهرجان البن الذي يستمر لمدة شهر بمشاركة 80 مزارعاً بمشاركة هيئة تطوير المناطق الجبلية التي ستقوم خلال المهرجان بتوزيع أكثر من 10 آلاف شتلة توزع على المواطنين ومرتادي المهرجان مجاناً وبمشاركة من شركة أرامكو التي ستقدم دعم مادي ودورات للمزارعين ومعرض للصحة عن مكافحة التدخين.

كما يصاحب فعاليات مهرجان البن مهرجات الداير للتسوق والترفيه الذي يتضمن خيمة تسوق وحديقة للحيوانات وفرق شعبية وفرق ترفيهية ومسابقات وجوائز وألعاب ومرافق خدمية مساندة.

وعبر محافظ الداير عن سعادته بتدشين مهرجان البن في عامه الرابع مفيداً أن إقامة مهرجان البن الرابع جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حرصاً من سموه على استمرار المهرجان بعد نجاحه في نسخه الأولى والثانية والثالثة دعماً لزراعة شجرة البن والتعريف بها على مستوى المملكة والمستوى الإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة للبن عالميا.

وأكد حرص إمارة المنطقة ومحافظة الداير وجميع الجهات المختصة بالمحافظة على إنجاح المهرجان ودعم المزارعين من خلال الحفاظ على إنتاج مزارعهم وتسويقها بشكل علمي مناسب ومنظم.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>