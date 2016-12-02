محافظ الداير يدشن مهرجان البن الرابع وسط حضور جماهير وإعلامي كبير

دشن محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني فعاليات مهرجان البن الرابع وذلك بساحة الاحتفالات في حي عرقين ببني مالك.

وفي بداية الفعاليات قص محافظ الداير الشريط إيذاناً بانطلاق فعاليات المهرجان وتجول والحضور على أٌقسامه واستمع الجميع لشرح عن مهرجان البن الذي يستمر لمدة شهر بمشاركة 80 مزارعاً بمشاركة هيئة تطوير المناطق الجبلية التي ستقوم خلال المهرجان بتوزيع أكثر من 10 آلاف شتلة توزع على المواطنين ومرتادي المهرجان مجاناً وبمشاركة من شركة أرامكو التي ستقدم دعم مادي ودورات للمزارعين ومعرض للصحة عن مكافحة التدخين.

كما يصاحب فعاليات مهرجان البن مهرجات الداير للتسوق والترفيه الذي يتضمن خيمة تسوق وحديقة للحيوانات وفرق شعبية وفرق ترفيهية ومسابقات وجوائز وألعاب ومرافق خدمية مساندة.

وعبر محافظ الداير عن سعادته بتدشين مهرجان البن في عامه الرابع مفيداً أن إقامة مهرجان البن الرابع جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حرصاً من سموه على استمرار المهرجان بعد نجاحه في نسخه الأولى والثانية والثالثة دعماً لزراعة شجرة البن والتعريف بها على مستوى المملكة والمستوى الإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة للبن عالميا.

وأكد حرص إمارة المنطقة ومحافظة الداير وجميع الجهات المختصة بالمحافظة على إنجاح المهرجان ودعم المزارعين من خلال الحفاظ على إنتاج مزارعهم وتسويقها بشكل علمي مناسب ومنظم.