وفد الطائف يزور الكويت ضمن مبادرة تنامي الرحلات بين الطائف ودول الخليج

زار وفد من مجلس التنمية السياحية بالطائف دولة الكويت ضمن برنامج مبادرة تنامي الرحلات بين الطائف ودول مجلس التعاون الخليجي المبادرة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومتابعة معالي محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية الأستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر , حيث تقوم هيئة السياحة والتراث الوطني بالطائف وعدد من شركائها في الكويت من خلال طيران ناس وشركة الملك العالمية للسياحة والسفر على تنشيط الحركة السياحية في المحافظة التي تتميز باعتدال الجو طوال العام وعدد من المناظر الخلابة بتوفير عدد من البرامج السياحية لزيارة الطائف والاستمتاع بما تملكه من مواقع جذب سياحي فريدة على مستوى الخليج , وتضمن البرنامج ندوة تعريفية عن الطائف الخلابة جمعت الشركات السياحية في الكويت وأعضاء مجلس التنمية السياحية بالطائف وقدم رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس التنمية السياحي الأستاذ بندر بن معمر عرضاً عن المبادرة وعن ماتتميز به مدينة الطائف حيث تملك العديد من المميزات التي جعلتها احدى اهم الوجهات السياحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك موقعها الاستراتيجي حيث قربها من مكة المكرمة وسهولة الوصول للمشاعر المقدسة , من جهته أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الأستاذ عبدالله السواط ان الهيئة على استعداد بتبني المشاريع السياحية وتزويد كافة وكالات السفر بالمطبوعات والمنشورات التسويقية للمحافظة وربط منظمي الرحلات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية بوكالات السفر في الكويت

من جانبه ذكر ناصر المحيسن مدير عام محطة طيران ناس في الكويت والبحرين ان هذا المشروع يأتي ضمن شراكات طيران ناس المتعددة حيث يتم تشغيل خط الطائف الكويت منذ مايقارب الخمس سنوات ويشهد اقبال شديد من المسافرين , كما أشاد الأستاذ سلطان الغصاب وكيل طيران ناس في الكويت ان الفرص متاحة لتسويق الطائف في الكويت حيث ان الكويتيين يعرفون الطائف جيداً وتعتبر احد الوجهات التي يرتادها السياح الكويتيين خصوصاً في فصل الصيف .

وأوضح نايف العصيمي مدير التسويق بفرع الهيئة بالطائف ان مبادرة تنامي الرحلات بين الطائف ودول مجلس التعاون وصلت الى مرحلة انجاز متقدمة حيث تم جمع ابرز مقدمي الخدمات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية بالطائف والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للسائح وتم تصميم البرامج السياحية لزيارة الطائف تشمل المواقع الطبيعية والتاريخية والترفيهية وبرامج العمرة .

يذكر انه سبق وان زار وفد من طيران ناس وعدد من وكالات السفر ورجال الاعمال من دولة الكويت للطائف واطلعوا على الخدمات والمواقع السياحية في المحافظة .