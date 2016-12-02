 إغلاق متاجر بيع المشروبات الكحولية في الشيشان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إغلاق متاجر بيع المشروبات الكحولية في الشيشان

إغلاق متاجر بيع المشروبات الكحولية في الشيشان
المناطق_وكالات

أعلنت سلطات الشيشان عن إغلاق كافة المتاجر المخصصة لبيع المشروبات الكحولية في الجمهورية الروسية، حسبما نقلته وكالة نوفوستي، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح محمد داودوف، رئيس برلمان جمهورية الشيشان، أن رجال الأعمال الذين كانوا ينشطون في بيع المشروبات الكحولية تخلوا عن نشاطهم هذا بشكل طوعي، مشيرا إلى إغلاق نحو 20 متجرا لبيع الكحول في الجمهورية.

يذكر أن هذا القرار جاء على خلفية حادث سير وقع على إحدى الطرق الفدرالية في الشيشان، حيث تسبب سائق كان تحت تأثير الكحول باصطدام سيارتين ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص، بينهم طفلان.

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