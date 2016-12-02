 دراسة: غالبية مرضى الاكتئاب في العالم لا يحصلون على رعاية كافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: غالبية مرضى الاكتئاب في العالم لا يحصلون على رعاية كافية

دراسة: غالبية مرضى الاكتئاب في العالم لا يحصلون على رعاية كافية
المناطق_الرياض

أظهرت دراسة دولية دعمتها منظمة الصحة العالمية أن الأغلبية العظمى ممن يعانون من الاكتئاب والذين يقدر عددهم بنحو 350 مليون شخص على مستوى العالم لا يتلقون الحد الأدنى من العلاج المناسب.

ووجدت الدراسة التي شملت قرابة 50 ألف شخص في 21 دولة ، أنه حتى في البلدان الغنية التي تتوفر بها خدمات صحية جيدة نسبيا يحصل 20 بالمئة بالكاد من مرضى الاكتئاب على العلاج المناسب ،أما في البلدان الفقيرة فإن الوضع أكثر سوءا، فقد وجدت الدراسة أن واحدا فقط من بين كل 27 مريضا بالاكتئاب يحصل على الرعاية الكافية.

وقال جراهام ثورنيكروفت أستاذ في جامعة كينجز كوليدج في لندن “الكثير من العلاج الذي يقدم حاليا لمرضى الاكتئاب لم يحقق الهدف منه” ، داعيا المؤسسات المحلية والعالمية لزيادة الموارد وتوفير خدمات الصحة النفسية على نطاق أوسع بما لا يدع أي مريض بالاكتئاب دون علاج.

وحلل الباحثون المشاركون في الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية بريتيش جورنال أوف سايكايتري  اليوم بيانات من دراسات مسحية عن الصحة النفسية أجرتها منظمة الصحة العالمية في 21 دولة منها، البرازيل وبلغاريا وكولومبيا والعراق والمكسيك والصين ونيجيريا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإسرائيل واليابان والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة.

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