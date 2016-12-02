 “التجارة” تضبط مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام وتصادر 8370 عبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“التجارة” تضبط مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام وتصادر 8370 عبوة دراسة: غالبية مرضى الاكتئاب في العالم لا يحصلون على رعاية كافية إغلاق متاجر بيع المشروبات الكحولية في الشيشان وفد الطائف يزور الكويت ضمن مبادرة تنامي الرحلات بين الطائف ودول الخليج محافظ الداير يدشن مهرجان البن الرابع وسط حضور جماهير وإعلامي كبير “تليف الكبد” يفتك بالطفلة “روان” .. ووالدها مناشدا: “نحتاج إلى متبرع ينهي أزمتها” “الصحة” تنقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية لعدم توفر الخدمة أو أطباء مختصين (فيديو) ولادة طالبة أمام بوابة جامعة أم القرى قنصل كوريا: وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف خرج من ثلاجة الموتى.. وأكمل سهرته مع أصدقائه في حانة “مجلس المنافسة” يغرم “كوكاكولا” 5 ملايين ريال لرفعها وتثبيت الأسعار (فيديو) عضو الشورى “زيدان”: لهذا السبب طالبت بـ”تجنيد الفتيات”

“التجارة” تضبط مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام وتصادر 8370 عبوة

“التجارة” تضبط مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام وتصادر 8370 عبوة
المناطق_الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام لمصنع شركة ندى لمنتجات الألبان والعصائر، وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 8370 عبوة من العصائر والألبان بتاريخ مستقبلي، وأضافت الوزارة: “تم مصادرة جميع الكميات المخالفة واستدعاء المسؤولين بالمصنع والتحقيق معهم وإيقاع العقوبات النظامية”.
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