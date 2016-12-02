“التجارة” تضبط مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام وتصادر 8370 عبوة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام لمصنع شركة ندى لمنتجات الألبان والعصائر، وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 8370 عبوة من العصائر والألبان بتاريخ مستقبلي، وأضافت الوزارة: “تم مصادرة جميع الكميات المخالفة واستدعاء المسؤولين بالمصنع والتحقيق معهم وإيقاع العقوبات النظامية”.

