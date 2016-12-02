شاهد ماذا يحدث لآيفون 7 عند وضعه في حمض قوي

قام المدون TechRax، المعروف بتجاربه القاسية والغريبة على أجهزة الآيفون وغيرها من المقتنيات الرقمية، بإعداد فيديو عن تجربة إغراق آيفون 7 في مادة حمضية قوية.

ليلة في الحمض! هذا هو عنوان التجربة الغريبة التي استخدم فيها المدون حمض فلوريد الأنتيمون، الذي يتم الحصول عليه عن طريق خلط الأنتيمون وحمض الهيدروفلوريك.

وقد ترك آيفون 7 في هذا المركب الحمضي ليلة كاملة وفي صباح يوم التالي من التجربة اكتشف صاحب التجربة أن الوجه الخلفي للهاتف قد تلف.

ورغم الأضرار التي لحقت بهيكل الهاتف الخلفي، بدأ الهاتف يعمل بشكل طبيعي عند توصيله بمأخذ الشحن.

شاهد تفاصيل هذه التجربة في الفديو التالي: