 الكلاسيكو بالأرقام.. من الأفضل ميسي أم رونالدو؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكلاسيكو بالأرقام.. من الأفضل ميسي أم رونالدو؟

الكلاسيكو بالأرقام.. من الأفضل ميسي أم رونالدو؟
المناطق_الرياض

عندما يأتي موعد الكلاسيكو، لا يمكن إلا أن تبدأ المقارنة بين نجم برشلونة ليونيل ميسي وخصمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق العاصمة ريال مدريد.

وقبل ساعات من اللقاء الكبير، مساء السبت، في ملعب الكامب نو، نستذكر بالأرقام إنجازات اللاعبين الكبيرين في لقاء الكلاسيكو تحديدا.

رونالدو شارك في الكلاسيكو 25 مرة، وفاز منها في 7 مباريات، وسجل 16 هدفا، بينها 6 أهداف في ملعب فريقه “سنتياغو برنابيو”، و10 خارجه.

وخلال هذه المواجهات الـ25 قام رونالدو، بطل أمم أوروبا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، بتمريرة واحدة حاسمة تحولت إلى هدف.

أما ميسي فشارك في الكلاسيكو 32 مرة، وفاز في 15 مباراة، وسجل 21 هدفا، بينها 9 أهداف في ملعب برشلونة “كامب نو”، و12 هدفا خارجه.

وخلال هذه المواجهات الـ32 قام ميسي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بـ13 تمريرة حاسمة تحولت إلى أهداف.

ورغم أن عدد مباريات الكلاسيكو التي خاضها ميسي أكبر من تلك التي شارك فيها رونالدو، فإن الأرقام تقدم مؤشرا كبيرا عن الأفضل بينهما، فمن يكون؟

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