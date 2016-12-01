 قطر تتزين و تستنفر لزيارة الملك سلمان “التاريخية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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قطر تتزين و تستنفر لزيارة الملك سلمان “التاريخية”

قطر تتزين و تستنفر لزيارة الملك سلمان “التاريخية”
المناطق_الرياض

استنفرت السلطات القطرية بكافة مؤسساتها استعدادا لاستقبال، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في زيارته المقررة الأسبوع المقبل والتي وصفتها الدوحة بـ”التاريخية”.

وانتشرت في شوارع العاصمة الدوحة الأعلام السعودية والقطرية وصور الملك سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، الخميس 1 ديسمبر، إن زيارة الملك سلمان تعني لقطر الكثير نظرا للثقل التي تمثله المملكة، واصفا إياها بـ”التاريخية”.

وأضاف المسؤول بالخارجية القطرية: “المملكة، تعتبر صمام الأمان للاستقرار في المنطقة، لما تبذله من جهود من أجل الدفاع عن مصالح دول المنطقة وحرصها على قوتها وتماسكها”.

وتوقع أن يتم خلال الزيارة تفعيل أعمال اللجان المشتركة، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتعد الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين أول زيارة رسمية له لقطر، منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015، كما أنها ثاني زيارة خلال شهرين.

وسبق أن زار الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدوحة، في 24 أكتوبر 2016، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
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