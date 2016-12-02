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الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كيف نجعل التعليم أفضل بالإبتدائية ال64 بالطائف

كيف نجعل التعليم أفضل بالإبتدائية ال64 بالطائف
المناطق_عادل الزهراني - الطائف
نفذت الأستاذة المتميزة والمنسقة الإعلامية / معيضة القرني  ورشة عمل تفاعلية بعنوان (كيف نجعل التعليم أفضل ) بتاريخ 3/2الخميس
وقد أقيمت في غرفة المصادر، وتهدف إلى تفعيل التعلم التعاوني في عملية التعلم .
وبينت عدة محاور مهمة بمفهوم التعلم ،وفوائده ومعوقات استخدامه، وأهميته بالنسبة للتعلم النشط ، تخلله عروض مرئية، وأوراق عمل هادفة  .
وقد عبرت قائدة المدرسة الأستاذة نورة الثبيتي عن شكرها وتقديرها للاستاذة المنفذة ولجميع الحاضرات مشجعة لهن بعمل مثل هذه الورش والدورات لتبادل التنمية المهنية .

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