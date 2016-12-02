كيف نجعل التعليم أفضل بالإبتدائية ال64 بالطائف

نفذت الأستاذة المتميزة والمنسقة الإعلامية / معيضة القرني ورشة عمل تفاعلية بعنوان (كيف نجعل التعليم أفضل ) بتاريخ 3/2الخميس

وقد أقيمت في غرفة المصادر، وتهدف إلى تفعيل التعلم التعاوني في عملية التعلم .

وبينت عدة محاور مهمة بمفهوم التعلم ،وفوائده ومعوقات استخدامه، وأهميته بالنسبة للتعلم النشط ، تخلله عروض مرئية، وأوراق عمل هادفة .

وقد عبرت قائدة المدرسة الأستاذة نورة الثبيتي عن شكرها وتقديرها للاستاذة المنفذة ولجميع الحاضرات مشجعة لهن بعمل مثل هذه الورش والدورات لتبادل التنمية المهنية .