 “الأرصاد”: أمطار على 3 مناطق.. ورياح نشطة في وسط وشمال المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الأرصاد”: أمطار على 3 مناطق.. ورياح نشطة في وسط وشمال المملكة

“الأرصاد”: أمطار على 3 مناطق.. ورياح نشطة في وسط وشمال المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن حال الطقس اليوم الجمعة نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة. كما رصدت سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، متوقعة هطول أمطار رعدية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) والقصيم تمتد إلى حفر الباطن، مع تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وانخفاض درجات الحرارة على شمال غرب وغرب المملكة مع فرصة لتكون الضباب.

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