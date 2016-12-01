 شاهد.. مشاجرة نسائية تتحول إلى معركة تحطيم سيارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. مشاجرة نسائية تتحول إلى معركة تحطيم سيارات

شاهد.. مشاجرة نسائية تتحول إلى معركة تحطيم سيارات
المناطق - متابعات

أظهر فيديو مثير خلافاً بين سيدتين داخل موقف سيارات في منطقة بجنوب لوس أنجلوس، تحول إلى مشاجرة عنيفة بينهما، تكاد تشبه حربا حقيقية، استخدمت فيها كل الوسائل الممكنة للبطش والانتقام، لتتحول في نهاية المطاف إلى تنافس محموم أو “ديربي” لتحطيم السيارات بجنون.

وصوّر الفيديو يوم الأحد الماضي جوار بناية في شارع جنوب غرب بناية تحمل الرقم 4800، وقد أظهر مجموعة من النساء وهن يتشاجرن ومن ثم يتلاكمن بقبضات الأيادي ويسحلن بعضهن على الأرض.

ومن ثم تطور الموقف بأن قفزت إحداهن داخل سيارة دفع رباعي بيضاء، وقامت بقيادتها مسرعة لتصطدم بالسيارة الأخرى ذات الدفع الرباعي فضية اللون، بجوار باب الراكب الأمامي.

واستمرت المصادمة بين السيارتين عدة مرات، حيث توجهت إحدى السيارتين إلى الشارع، ثم عادت من جديد لتقوم بالاصطدام مجددا بالسيارة الأخرى داخل منطقة المواقف.

وفي النهاية قامت السيارة البيضاء بقص مضخة مياه الحريق في المكان نتاج الحركة العنيفة، ما أدى لارتفاع الماء الساخن في الهواء.

ومن ثم وصلت الشرطة بعد كل هذا العراك لتحقق في ما جرى، وتم الإبلاغ عن مضخة مياه الحريق التي كانت أول شيء تم إصلاحه في الموقع، في حين تنتظر السيارتان قرار شركات التأمين التي يبدو أنها لن تكون إيجابية مع هذه المعارك البائسة.

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