بعد أيام من “بائعة المدينة” .. أمير القصيم يترجل من سيارته لتحفيز باعة شاي الطرقات والشراء منهم

طلب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من سائقه التوقف وهو في طريقه إلى جولة تفقدية لمحافظة الشماسية عندما شاهد أحد الشباب يقف على جانب الطريق ويعد شاهي الجمر.

وترجل من سيارته مع مرافقيه وطلب من الشاب كوبا من الشاي، وبعد أن تناوله هنأه على عمله وجودته وإصراره على البحث عن عمل، وقال إن العمل شرف ولا عيب فيه.

الشاب الذي فوجئ بالموقف قدم شكره لأمير القصيم واعتبر ذلك دعما له ولجميع من يعمل بهذه المهنة. يذكر أن عددا من الشبان امتهنوا بيع الشاي والقهوة على نار الحطب والجمر ويتفننون للوصول إلى ذائقة العابرين.

وطالب عدد كبير من الأهالي عبر وسائل التواصل أن يكون موقف الأمير بطاقة توثيق لهذه المهنة وأن لا تتم ملاحقة هؤلاء الباعة، ومنحهم فرصة العمل دون تضييق.

ويأي ذلك بعد أيام من اتهام أمانة منطقة المدينة بائعة شاي ببيع مأكولات مجهولة المصدر من خلال 3 بسطات نصبتها على شارع الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الأمانة أن البلدية الفرعية المختصة بالمنطقة تنفذ جولات مستمرة على الباعة الجائلين لضبط ومنع المخالفات في هذا الشأن، وقد قامت الفرق الرقابية الميدانية وترافقها الدوريات الأمنية بجولات رقابية على البسطات المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.