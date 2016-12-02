اليوم.. النفط يعكس مساره الصعودي بفعل مخاوف تطبيق اتفاق “أوبك”

هبطت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 16 شهرا قبل يوم بعد خبر الاتفاق.

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.52 دولار للبرميل بانخفاض قدره 42 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 50.91 دولار للبرميل.

وقال جوناثان تشان المحلل لدى فيليب فيوتشرز “أرى أن تحرك السعر يعبر عن جني للأرباح بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة في يومين مع اتجاه السوق لإعادة تقييم اتفاق الإنتاج التاريخي هذا”.