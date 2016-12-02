 اليوم.. النفط يعكس مساره الصعودي بفعل مخاوف تطبيق اتفاق “أوبك” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“القرني” يحصل على الماجستير بامتياز من جامعة الباحة على نفقته الخاصة .. طالب هندسة يصلح طريقا عجزت “وزارة النقل” عن صيانته نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يمثل المملكة في مؤتمر حماية التراث الثقافي المهدد 67 ميسرة بتعليم نجران يتدربن على مهارات فطن الشخصية والاجتماعية أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جنوب جدة .. توخوا الحذر قيادي في داعش سرق مليون دولار .. ولم يعد الجبناء يخافون المواجهة.. “بلومبيرج”: إيران وراء الهجمات الإلكترونية على السعودية “التعليم” تفصل معلمين وإداريين لـ “عنصريتهم” “مؤسسة النقد” لشركات التأمين: 5 أيام لتسوية مطالبات تأمين المركبات اليوم.. النفط يعكس مساره الصعودي بفعل مخاوف تطبيق اتفاق “أوبك” بعد أيام من “بائعة المدينة” .. أمير القصيم يترجل من سيارته لتحفيز باعة شاي الطرقات والشراء منهم “الخطوط الحديدية” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والنعيرية

اليوم.. النفط يعكس مساره الصعودي بفعل مخاوف تطبيق اتفاق “أوبك”

اليوم.. النفط يعكس مساره الصعودي بفعل مخاوف تطبيق اتفاق “أوبك”
المناطق - الرياض:

هبطت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 16 شهرا قبل يوم بعد خبر الاتفاق.

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.52 دولار للبرميل بانخفاض قدره 42 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 50.91 دولار للبرميل.

وقال جوناثان تشان المحلل لدى فيليب فيوتشرز “أرى أن تحرك السعر يعبر عن جني للأرباح بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة في يومين مع اتجاه السوق لإعادة تقييم اتفاق الإنتاج التاريخي هذا”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>