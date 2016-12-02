“مؤسسة النقد” لشركات التأمين: 5 أيام لتسوية مطالبات تأمين المركبات

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد، التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 2000 ريال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن هذا القرار يأتي انطلاقا من مسؤوليتها في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقا لاستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض خلال فترة وجيزة.

كما ألزمت المؤسسة، شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، حيث تضمن النموذج توحيدا للمستندات المطلوبة في هذا الشأن وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال تسلم الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.

وسبق للمؤسسة إصدار تعميم يُلزم شركات التأمين سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مُباشرة عن طريق الآيبان.