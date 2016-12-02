 “مؤسسة النقد” لشركات التأمين: 5 أيام لتسوية مطالبات تأمين المركبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“القرني” يحصل على الماجستير بامتياز من جامعة الباحة على نفقته الخاصة .. طالب هندسة يصلح طريقا عجزت “وزارة النقل” عن صيانته نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يمثل المملكة في مؤتمر حماية التراث الثقافي المهدد 67 ميسرة بتعليم نجران يتدربن على مهارات فطن الشخصية والاجتماعية أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جنوب جدة .. توخوا الحذر قيادي في داعش سرق مليون دولار .. ولم يعد الجبناء يخافون المواجهة.. “بلومبيرج”: إيران وراء الهجمات الإلكترونية على السعودية “التعليم” تفصل معلمين وإداريين لـ “عنصريتهم” “مؤسسة النقد” لشركات التأمين: 5 أيام لتسوية مطالبات تأمين المركبات اليوم.. النفط يعكس مساره الصعودي بفعل مخاوف تطبيق اتفاق “أوبك” بعد أيام من “بائعة المدينة” .. أمير القصيم يترجل من سيارته لتحفيز باعة شاي الطرقات والشراء منهم “الخطوط الحديدية” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والنعيرية

“مؤسسة النقد” لشركات التأمين: 5 أيام لتسوية مطالبات تأمين المركبات

“مؤسسة النقد” لشركات التأمين: 5 أيام لتسوية مطالبات تأمين المركبات
المناطق - الرياض:

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد، التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 2000 ريال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن هذا القرار يأتي انطلاقا من مسؤوليتها في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقا لاستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض خلال فترة وجيزة.

كما ألزمت المؤسسة، شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، حيث تضمن النموذج توحيدا للمستندات المطلوبة في هذا الشأن وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال تسلم الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.

وسبق للمؤسسة إصدار تعميم يُلزم شركات التأمين سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مُباشرة عن طريق الآيبان.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>