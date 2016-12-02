“التعليم” تفصل معلمين وإداريين لـ “عنصريتهم”

استبعدت وزارة التعليم عددا من المعلمين من التدريس، إضافة إلى بعض قيادات المدارس والمشرفين التربويين من الميدان التربوي، وذلك بسبب ممارساتهم العنصرية، وإساءتهم إلى الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي بين أبناء الوطن، وفقاً لما أكده الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم.

وقال العيسى خلال حوار مفتوح نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض البارحة الأولى، “هناك عدد من المعلمين حولوا من التدريس إلى العمل الإداري أو ربما فصلوا من عمل التعليم بسبب بعض الممارسات والملاحظات التي تهدد الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي، لكن ما يهمنا لو حصلت أي ملاحظة في المدارس أو الجامعة فلا نرضاها أن تحصل، نباشر التعامل معها بشكل فوري، وهي حالات شاذة أو شكاوى كيدية”.

وأكد متابعة الوزارة للتصرفات التي تصدر من العاملين في الميدان التربوي وترصدها، مشدداً على أنهم لا يرضون عن وجود أي تميز أو عنصرية داخل المؤسسة التعليمية يسيء إلى الوحدة الوطنية سواء في جهاز الوزارة أو إدارات التعليم أو المدارس أو الجامعات، مؤكدا أن مصير من يتجاوز الإبعاد عن التعليم، وفقاً لـ”الاقتصادية”

ولم يخفِ وزير التعليم تضايقه من القصور في مستويات وإمكانيات بعض المعلمين، مقراً بوجود قصور وملاحظات على مستوياتهم العلمية، إلا أنه حمل وزارته جزءاً من ذلك، بسبب ضعف المستويات العلمية التي تقدم في كليات التربية والمعلمين.