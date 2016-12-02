الجبناء يخافون المواجهة.. “بلومبيرج”: إيران وراء الهجمات الإلكترونية على السعودية

كعادتها لا تملك إيران الشجاعة الكافية لمواجهة خصومها، إذ تتوارى خلف الميليشيات، وتزج بقراصنة الكمبيوتر لينفذوا الهجمات نيابة عنها.

ويأتي ذلك في الوقت أعلن مركز الأمن الإلكتروني السعودي أمس رصد هجمة إلكترونية منظمة استهدفت قطاعات حكومية، ومؤسسات للنقل، وجهات أخرى.

وذكرت بلومبيرغ أمس أن الهجوم الإلكتروني استهدف بيانات المطارات السعودية، وخمسة أهداف أخرى، فيما تشير الأدلة الرقمية إلى أن إيران هي مصدر الهجوم، ما يتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترمب مواجهته بعد توليه منصبه.

وزادت أن الهجوم استهدف شبكة كمبيوترات الهيئة العامة للطيران المدني، لكنه اقتصر على شبكتها الإدارية، ولم يصل إلى شبكة تنظيم الرحلات الجوية.

من جهتها، أكدت شركات أمن إلكتروني أمريكية أن جهات خارج السعودية استخدمت فايروس شامون الإلكتروني المدمر قبل أسبوعين لتدمير بيانات جهات سعودية، وهو الفايروس الذي استخدم قبل 4 أعوام لتعطيل شركات نفط عربية، منها أرامكو السعودية.