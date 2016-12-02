أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جنوب جدة .. توخوا الحذر

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها، فيما تواصل‏ الآن هطولها مصحوبة برياح شديدة على جنوب المحافظة، وسط تحذيرات بضرورة توخي الحذر.

يأتي ذلك في وقت توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سط وشمال المملكة, وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة ويتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) و القصيم تمتد الى حفر الباطن.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية , ويتوقع إنخفاض درجات الحرارة على شمال غرب وغرب المملكة مع فرصة لتكون الضباب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.