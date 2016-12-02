67 ميسرة بتعليم نجران يتدربن على مهارات فطن الشخصية والاجتماعية

تدربت 67 ميسرة للبرنامج الوطني ” فطن ” بالإدارة العامة لتعليم نجران على المهارات الشخصية والاجتماعية حيث درب قسم الصفوف الأولية بإدارة الإشراف التربوي (بنات) 32 ميسرة على ( مهارات فطن الشخصية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية ) قدمته مدربات فطن المشرفات : عبير الوادعي وبدرية احمد آل حتوة ، بمقر إدارة التدريب التربوي ، وتحدثتن خلال البرنامج عن أهمية المرحلة الابتدائية ، وأهم خصائص النمو لهذه المرحلة ، والموازنة بين خصائص النمو العقلي المعرفي والوجداني لدى تلاميذ الصفوف الأولية وطلاب الصفوف العليا ، ولماذا تتم تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ، الوقوف على نماذج لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطفل من الأدب النبوي ، وتحديد مهارات فطن الشخصية والاجتماعية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ، وأهم أساليب تنمية المهارات ، وأهم النقاط الرئيسة التي يجب الاهتمام بها عند تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى المرحلة الابتدائية ، ومفاتيح رئيسة لطرح الأنشطة الموجهة لتنمية المهارات ، وكيفية تحويل المهارة الشخصية والاجتماعية من سلوك يدرس إلى سلوك يمارسه التلاميذ في حياتهم اليومية.

فيما دربت مشرفة إدارة التدريب التربوي والابتعاث ( بنات ) فاطمة القحطاني 16 ميسرة على برنامج المهارات الشخصية والاجتماعية لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ، استمر لمدة (3) أيام ، تعرفن خلاله الميسرات على كيفية تعزيز المهارات الشخصية للطالبات ، وتضمن البرنامج عدة محاور الوعي الذاتي ، مهارات التفكير ، المهارات الشخصية والاجتماعية ، ووضحت القحطاني كذلك أهمية الأمن الفكري ، و مصادر الوعي الذاتي وأهميته .

وفي ذات السياق أقامت إدارة توجيه وإرشاد الطالبات برنامج المهارات الشخصية والاجتماعية لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ضمن برنامج فطن ، لمدة ثلاثة أيام بمقر إدارة التدريب التربوي، استهدف 19 ميسرة ،تحدثت خلاله مديرة إدارة التوجيه والإرشاد حليمة الوادعي عن الوعي الذاتي ومصادره ، ومهارات التفكير ، وكيفية تعزيز المهارات الشخصية للطالبات ، وأهمية الأمن الفكري .