نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يمثل المملكة في مؤتمر حماية التراث الثقافي المهدد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يمثل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، المملكة في أعمال المؤتمر الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد، الذي ينطلق اليوم الجمعة في أبوظبي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

ويسعى المؤتمر لإنشاء صندوق دولي لحماية التراث المهدّد وإنشاء شبكة دولية من الملاجىء لتلبية طلبات الدول الراغبة في حماية تراثها المهدد.

وتشارك أكثر من 40 دولة إضافة إلى جهات ومؤسسات حكومية، في المؤتمر الذي يأتي استجابة للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها بعض أهم الموارد الثقافية في دول العالم.