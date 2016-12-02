على نفقته الخاصة .. طالب هندسة يصلح طريقا عجزت “وزارة النقل” عن صيانته

استطاع الشاب أحمد العزي من محافظة الريث وهو أحد طلاب كلية الهندسه بجامعة جازان، بإصلاح طريق بالجبل الأسود تضرر جراء السيول وأدى إلى انهياره جزئيا.

وتكفل الشاب العزي بما عجزت عن تنفيذه وزارة النقل وفرع الطرق بجازان، حيث قام بترميم الطريق وتمهيده بخرسانة لتجنب انهيار بالطريق العام في الجبل الأسود بمحافظة الريث وذلك على نفقته.

وقال العنزي، إنه بادر الى هذه الفكرة والعمل عليها لتجنب اي مخاطر وكوارث على مرتادي الطريق الجبلي الخطير.

وثمن اهالي الجبل الأسود الشاب العزي مبادرته وقيامه بإصلاح الطريق، بعد أن عجزت فرق الصيانة بفرع الطرق والنقل، عن إصلاح الطريق الذي يشكل خطرا كبيرا على العابرين وقائدي المركبات.