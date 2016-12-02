“فنون جدة” تشارك في البرنامج الثقافي الفني السياحي بأملج

تشارك جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة في البرنامج الثقافي الفني السياحي في أملج للفترة من 2- 5 /3/ 1438 هـ وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج، وذلك بمتابعة من محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي حيث سيفتتح البرنامج الثقافي بعد صلاة العشاء من مساء اليوم وبحضور سلطان البازعي رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون بالمملكة. حيث اكد محمد السناني بان البرنامج الثقافي يتضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية ومعارض وورشا فوتوغرافية وأمسيات فنية وشعبية ورحلات بحرية وزيارة إلى المواقع التاريخية.

وعبر د. عمر الجاسر مدير الثقافة والفنون بمحافظة جدة عن سعادته بمشاركة اهالي محافظة املج في هذا الملتقى الثقافي الفني السياحي الذي يستمر لمدة اربع ايام ويجمع بين المثقفين والفنانين والإعلاميين من كلتا المحافظتين.