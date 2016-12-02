مواطن يتهم مستشفى الولادة في حائل بتبديل مولوده الذكر بأنثى .. والمستشفى تؤكد أنها أنثى ثم تتراجع

اتهم مواطن مستشفى النساء والولادة بحائل بارتكاب خطأ بتبديل مولوده الذكر بمولودة أنثى، مطالباً بإجراء تحليل الحمض النووي “DNA” لإثبات الحقيقة.

وأوضح المواطن أن زوجته وضعت بالمستشفى أمس الخميس، وقد اتصلت عليه وأبلغته بأن المولود ذكر، غير أنها لاحقاً أفادته بأن الممرضات أحضروا لها مولودة سمراء وأخبروها بأنها ابنتها.

وأضاف أن زوجته أبلغتهم بأنها أنجبت طفلاً، خاصة أن عملية الولادة أجريت لها بتخدير موضعي وكانت ملمة بكل شيء حتى أخبروها لحظة الولادة بأن المولود ذكر، وقد تم تدوين نوعه في الإسوارة الموضوعة على يدها، التي تحمل اللون الأزرق المخصص للمواليد الذكور.

وأبان أنه قابل مدير المستشفى الذي قال له إن المولود أنثى وأنه كُتب عن طريق الخطأ أنه ذكر، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق حائل” أنه طالب بإجراء تحليل “DNA” للمولودة لمعرفة حقيقة الأمر، مضيفاً أن المدير رفض ذلك لكون ذلك ليس من صلاحياتهم، وطلب منه مخاطبة إمارة المنطقة.

وأوضح أنه رفض استلام المولودة وتواصل مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة التي وعدته بالبحث في الأمر، لافتاً إلى أنه خلال ساعة واحدة اتصل به مدير المستشفى وأخبره بأن المولود ذكر، وأن إحدى الممرضات لعدم معرفتها للعربية أخطأت في الأمر، مشيراً إلى أنه يرفض كل إجراءات المستشفى ويطالب بإجراء التحليل.