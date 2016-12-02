 اعتبارا من الأحد القادم.. دوام المراكز الصحية يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اعتبارا من الأحد القادم.. دوام المراكز الصحية يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً

اعتبارا من الأحد القادم.. دوام المراكز الصحية يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً
المناطق_عسير
 بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تم تغيير دوام المراكز الصحية في جميع مدن ومحافظات منطقة عسير اسوة ببقية المراكز الصحية بالمملكة بحيث يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا.

  أوضح ذلك المتحدث الاعلامي بصحة المنطقة سعيد بن عبدالله النقير وقال ان ذلك يأتي تحقيقا لتطلعات متلقي الخدمة من المراجعين حيث قامت الوزارة بعمل دراسة استطلاعية شملت مراجعي المراكز الصحية والمستشفيات اتضح من خلالها بأن اغلب مراجعي المرافق الصحية يؤيدون بان يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً.  

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