 مدير تعليم الطائف ينقل تعازي الوزير لذوي المعلمة شيمة البشري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير تعليم الطائف ينقل تعازي الوزير لذوي المعلمة شيمة البشري

مدير تعليم الطائف ينقل تعازي الوزير لذوي المعلمة شيمة البشري
المناطق_عادل الزهراني
نقل مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني تعازي معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لوالد وشقيق وزوج المعلمة شيمة البشري والتي وافاها الأجل في حادث مروري صباح الخميس أثناء توجهها إلى مقر عملها بمجمع العطيف شمال الطائف ، جاء ذلك خلال زيارته لذوي المعلمة المتوفاة بمنزلهم الكائن بمكة المكرمة   مقدما تعازي وزير التعليم وتعازي الأسرة التعليمية بالطائف وداعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ، كما اطمأن الدكتور الشمراني على صحة المعلمات المصابات واللاتي يخضعن للعلاج بمستشفى الملك فيصل بالطائف، وفي السياق ذاته زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي المعلمات المصابات في الحادث وذلك بمستشفى الملك فيصل للاطمئنان على صحتهن ومتمنية لهن الشفاء العاجل .
يذكر أن الحادث وقع صباح الخميس بمنطقة العطيف شمال الطائف اثناء توجه 5 معلمات إلى مقر عملهن بمجمع العطيف التعليمي ونتج عنه وفاة إحداهن وإصابة 4 معلمات بإصابات متباينه نقلن على اثرها الى مستشفى الملك فيصل للعلاج وحالتهن الصحية مستقرة .

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