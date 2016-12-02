 بقرار من وزارة التعليم : “محمد المهابي” إلى المرتبة العاشرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بقرار من وزارة التعليم : “محمد المهابي” إلى المرتبة العاشرة

بقرار من وزارة التعليم : “محمد المهابي” إلى المرتبة العاشرة
المناطق_عادل الزهراني

أصدر المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم الأستاذ محمد بن ناصر الحيدر ، قرارا  بترقية الأستاذ محمد بن أحمد المهابي من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة .

ويعد ( المهابي ) من الكفاءات الإدارية والقيادية  المتميزة ، حيث سبق له العمل مديراً لقسم شؤون الموظفين ،  ومديرا لشؤون المعلمات ، ومديرا للتجهيزات المدرسية ، ومديرا للتخطيط المدرسي ومديرا للخدمات العامة،  ومديرا للعلاقات العامة ومديرا لقسم مراقبة المخزون،  ومنسقا للمقررات المدرسية،  و يعمل حالياً مسؤولا عن التطوير الإداري بقسم التخطيط والتطوير ..

ويعد ”  المهابي ” كذلك أحد أبرز  المهتمين بالأعمال التطوعية بمحافظة الليث حيث عمل سابقا في عضوية  لجنة التنمية الاجتماعية ،  ومكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة الليث ،  وحالياً يعمل عضوا بمجلس إدارة نادي الليث الرياضي.

و صحيفة   “المناطق”  و التي  أسعدها الخبر تبارك للمهابي و تتمنى له دوام التوفيق والنجاح والعطاء والتميز .

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