بقرار من وزارة التعليم : “محمد المهابي” إلى المرتبة العاشرة

أصدر المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم الأستاذ محمد بن ناصر الحيدر ، قرارا بترقية الأستاذ محمد بن أحمد المهابي من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة .

ويعد ( المهابي ) من الكفاءات الإدارية والقيادية المتميزة ، حيث سبق له العمل مديراً لقسم شؤون الموظفين ، ومديرا لشؤون المعلمات ، ومديرا للتجهيزات المدرسية ، ومديرا للتخطيط المدرسي ومديرا للخدمات العامة، ومديرا للعلاقات العامة ومديرا لقسم مراقبة المخزون، ومنسقا للمقررات المدرسية، و يعمل حالياً مسؤولا عن التطوير الإداري بقسم التخطيط والتطوير ..

ويعد ” المهابي ” كذلك أحد أبرز المهتمين بالأعمال التطوعية بمحافظة الليث حيث عمل سابقا في عضوية لجنة التنمية الاجتماعية ، ومكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة الليث ، وحالياً يعمل عضوا بمجلس إدارة نادي الليث الرياضي.

و صحيفة “المناطق” و التي أسعدها الخبر تبارك للمهابي و تتمنى له دوام التوفيق والنجاح والعطاء والتميز .