خادم الحرمين يبدأ جولة خليجية غداً تشمل الإمارات وقطر والبحرين والكويت

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غداً السبت جولة خليجية، تشمل الإمارات وقطر والبحرين والكويت.

ويستهل الملك سلمان جولته بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتزامن مع احتفالها باليوم الوطني الخامس والأربعين، الذي يوافق اليوم الثاني من ديسمبر، كما تأتي تزامناً مع زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات، وذلك بحسب “عكاظ”.

عقب ذلك يتجه خادم الحرمين إلى قطر، ومنها إلى البحرين، إذ سيرأس وفد المملكة إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها المنامة يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، ثم يغادر إلى الكويت حيث يقوم بزيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وحول زيارة الملك لدولة قطر، قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، إن هذه الزيارة تاريخية وتعني لقطر الكثير، نظرا للثقل الذي تمثله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أنها تأتي لتعميق العلاقة الأخوية بين قطر والسعودية، ولتأكيد ما وصلت إليه من نمو في مختلف المجالات.

إلى ذلك، تتواصل الاستعدادات على قدم وساق في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للزيارة التاريخية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين، حيث ازدانت شوارع الدوحة بأعلام قطر والسعودية، كما وضعت العديد من المباني صور الملك سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.