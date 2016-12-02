 شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 8 آلاف معتقل وأسير في السجون الاسرائيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 8 آلاف معتقل وأسير في السجون الاسرائيلية

شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 8 آلاف معتقل وأسير في السجون الاسرائيلية
المناطق - فلسطين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن وجود أكثر من 8 آلاف معتقل وأسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي يتعرضون لجميع أنواع التعذيب والتنكيل .
وقال رئيس وحدة الدراسات بالهيئة عبد الناصر فروانة إن قضية إعتقال الفلسطينيين ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعملية الكفاح المستمر من أجل العيش بحرية وكرامة والنضال للخلاص من الظلم وطرد الإحتلال وتطهير الأرض الفلسطينية من براثن المحتلين.
وأشار فراونة إلى أن الأسرى والمعتقلين في سجون تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين والأسرى وصل إلى مايزيد عن 7000 أسير إضافة إلى أكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة وحوالي 350 طفلاً و 63 أسيرة و 6 نواب موزعين على نحو 25 سجن ومعتقل ومراكز توقيف.
وأكد فروانة أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال من شباب وشيوخ وأطفال ونساء يتعرضون لجميع أنواع وأساليب التعذيب والقسوة والإهانة والمعاملة غير الإنسانية وانتزاع الإعترافات منهم بالقوة والتهديد، إضافة إلى احتجاز العديد منهم دون محاكمات .
وشدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الحقوقية ورفع قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى المحافل الدولية ومطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين كافة وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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