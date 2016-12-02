أمانة منطقة حائل تصدر بيان بشأن نفق الساعة

اصدرت أمانة حائل بيان بشأن نفق الساعة نصه ما يلى:-

بناءً على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تصريف مياه الأمطار النفق التابع لجسر لساعه ( أمام مبنى البريد ) وتجمع مياه أسفل الجسر

عليه فقد أوضحت الإدارة العامة لمشاريع المدينة بأمانة منطقة حائل بما يلي :

المشروع ما زال تحت التنفيذ ، ولم يتم استلامه من المقاول بعد .

تم تركيب مضخة واحدة في النفق الحالي من أصل ثلاث مضخات

3- تمّ الانتهاء من الأعمال الإنشائية للدوران وجزء من نظام صرف مياه السيول والأمطار ، وتمّ فتح النفق أمام حركة السيارات لتسهيل حركة المرور ، وما زال المقاول مستمراً بالعمل في نظام التصريف العام .

سيتم تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالتوازي مع الأعمال الإنشائية لنفق وجسر دوار الساعة ، سيتم بعد الانتهاء منها ربط نظام تصريف النفق الحالي (أمام مبنى البريد) مع النظام .

تمّ إغلاق النفق أمام حركة السيارات احترازياً ، وسيعاد فتحه بعد انتهاء الاعمال كامله.

اما ما ذكر عن وجود عيوب إنشائية فلا يوجد أي عيوب إنشائية بما تم تنفيذه بالنفق

ذكر ذلك مدير المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد بن علي الثويني