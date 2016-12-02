النخيل يواصل صدارة دوري عسير للناشئين

واصل نادي النخيل لدرجة الناشئين تصدره لدوري منطقة عسير بـ 17 نقطة بعد انسحاب نظيره نادي الفرسان في المباراه التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب النخيل في بيشة بعد مرور 28 دقيقة من المباراة وتقدم النخيل بأربعة أهداف .

من جهة أخرى حافظ نادي النخيل لدرجة الشباب على وصافة دوري عسير للشباب بعد تعادله الخميس الماضي مع نادي أبها بهدفين لكل منهما.

وواصل فريق الصالات بنادي النخيل تقديم مستوياته المتميزه بعد تعادله مساء أمس مع نادي أبها في المباراة التي جمعتهما على صالة التعليم بتسعة أهداف لكل منهما .

هذا ويستعد الفريق الأول بنادي النخيل تحت قيادة مدربه المصري الكابتن غريب أبو عقيله لخوض مباراته المقبلة أمام السروات لتصحيح المستويات الضعيفة التي قدمها المباراتين الماضية والاستفادة من نتائج مباريات هذا الاسبوع لتحقيق وصافة المجموعة.