 لافروف وكيري يبحثان الأزمة السورية في روما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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لافروف وكيري يبحثان الأزمة السورية في روما

لافروف وكيري يبحثان الأزمة السورية في روما
المناطق_وكالات

بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في روما تفعيل المناقشات حول وقف القتال وآفاق الانتقال السياسي في سوريا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت أليزابت ترودو، المتحدثة باسم الخارجية، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، أن كيري أعلب للافروف عن قلق واشنطن العميق إزاء الوضع في سوريا، لا سيما هجمات تستهدف مدنيين في حلب. وأضافت أن الوزيرين بحثا “الجهود الرامية إلى تفعيل المناقشات حول نظام وقف الأعمال القتالية وإيصال مساعدات إنسانية وآفاق الانتقال السياسي” في سوريا.

وأضافت ترودو أن المحادثات بين الوزيرين تناولت أيضا الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن كيري شدد على تمسك واشنطن حكومة الوفاق الوطني هناك، إضافة إلى بحث الجانبين الأزمة اليمنية.

وأجرى الوزيران الروسي والأمريكي محادثات في العاصمة الإيطالية، ركزت على سبل تسوية الأزمة السورية.

وقبل بدء المحادثات، سأل أحد الصحفيين كيري: “هل مازالت الدبلوماسية الخاصة بالتسوية السورية على قيد الحياة؟”، فرد الوزير، قائلا: “الدبلوماسية برمتها حية ترزق”.

فيما أفادت وكالة أسوشيتدر برس، مساء الجمعة، بأن لافروف وكيري سيلتقيان، الأربعاء المقبل، على هامش مؤتمر في مدينة هامبورغ الألمانية.

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