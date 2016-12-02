أمير القصيم يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الحربي

أدّى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، اليوم (الجمعة)، صلاة الميت على الرقيب أحمد بن فضي الحربي، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج بمدينة بريدة.

ونقل أمير المنطقة لوالد وذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وولي ولي العهد، سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء والصالحين.

وقال الأمير فيصل: “إنه نال شرف الشهادة تحت راية لا إله إلا الله وهو يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، ويذود دون أرض وتراب الوطن، بلاد الحرمين الشريفين، هذا الوطن الغالي مهما قدمنا له من أبنائنا وأنفسنا ليس بكثير عليه، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عزٌ وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادةٌ في سبيل الله تعالى”.