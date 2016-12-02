 “الإسكان” ترفض طلب مجلس الغرف بإستثناء الأوقاف من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الإسكان” ترفض طلب مجلس الغرف بإستثناء الأوقاف من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

“الإسكان” ترفض طلب مجلس الغرف بإستثناء الأوقاف من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_الرياض

رفضت وزارة الإسكان استثناء أراضي الأوقاف والمؤسسات والجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح من فرض رسوم الأراضي البيضاء وذلك بعد طلب اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بالإعفاء من تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
وطلب المجلس من الوزارة أن يتم الرفع للمقام السامي بعد عدم ورود نص يستثني هذه المؤسسات والجمعيات. فيما عللت وزارة الإسكان ممثلة بالمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي المهندس محمد المديهيم رفضها بأن الوزارة مختصة بتطبيق أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحتها التنفيذية حيث أنها أبدت اعتذاراها عن اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إعفاء أي أرض مشمولة بحكم النظام من دفع الرسوم المقررة.

يأتي هذا الرفض بعد أن أكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أن الرسوم ستُفرض على الجميع ولن يتم استثناء أحد مع اقتراب انتهاء مهلة التسجل في النظام والذي شهد تسجيل شخصيات اعتبارية حيث أن المهلة المحددة من قبل وزارة الإسكان لتسجيل الأراضي البيضاء على موقع الوزارة شارفت على الانتهاء، والتي تنتهي تحديداً في 13 ربيع الأول الموافق 12 ديسمبر الجاري.

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