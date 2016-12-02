مشعل بن ماجد يتفقد سير العمل بمعرض جدة للكتاب

تفقّد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي الثاني للكتاب الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الجمعة)، سير العمل بالمعرض والتجهيزات التي اتخذت من قبل الجهة المنظمة، والمقرر انطلاقته برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال الفترة من 16-26 ربيع أول 1438هـ، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

ووجه رئيس اللجنة العليا للمعرض خلال جولته، فرق العمل بإنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه، ووفقا للتطلعات والآمال التي ينشدها المعرض، والتي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء

المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، مؤكداً على تهيئة مساحة مرفقة بالمعرض على الواجهة البحرية لخدمة الزوار وعوائلهم، والمزودة بالمطاعم ودورات المياه ومناطق لترفيه الأطفال.

يذكر أنه قد تم تخصيص 6 بوابات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من مرتادي المعرض من داخل المملكة وخارجها، و6 منصات لتوقيع المؤلفين والمؤلفات، إلى جانب 100 شاشة إلكترونية تفاعلية داخل صالة عرض الكتب، تمكن الزائرين من البحث عن عناوين الكتب وأماكن وجوها، مدعمة بالخرائط الإرشادية التوضيحية لدور النشر والمؤلفين، حيث تتجاوز عناوين الكتب المليون عنوان في شتى النواحي المعرفية.

كما يتربع المعرض على مساحة 21,500 مربع، ويشارك فيه 450 دار نشر، يمثلون 27 دولة خليجية وعربية وإسلامية وعالمية، وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية أرقاماً قياسية في عدد الزائرين، بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها، ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.