10 آلاف متر مكعب من المياه دخلت نفق طريق الأمير ماجد في جدة

أعلنت أمانة جدة عن تحرير جميع المحاور، كما أكدت عدم تضرر الحركة المرورية، وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة م. عمر الحميدان أن نفق الأمير ماجد مع فلسطين تأثر بالسيول القادمة من وادي بني مالك من خلال الشوارع الفرعية بالحي الشعبي، وقدرت كمية المياه التي دخلت النفق بما يزيد عن عشرة آلاف متر مكعب، مشيراً إلى أنه تم البدء في العمل بواسطة المضخات الموجودة بالنفق، وأضاف بأنه تم الاستعانة بالناقلات حيث تم سحب ما يقارب حمولة ٣١٢شاحنه سعة٣٢ متر مكعب، وتجاوز ساعات العمل فيه ما يقارب 7 ساعات ، ونوه إلى أنه من المتوقع فتح النفق بعد إزالة كافة المياه المتجمعة وأن باقي الأنفاق لم تتأثر بالأمطار.

مؤكداً أن ١٢٠ ناقله تعمل بالأحياء بالإضافة الى٤٠٠مضخة سطحية تعمل بالشوارع الفرعية، وتواجد فرق ميدانية بإجمالي وصل إلى 8600 مابين مشرفين ومهندسين ومراقبين وعمال، وقال أنه تم رفع وتصريف ما يزيد عن مليوني متر مكعب من المياه من الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المواقع جميعاً خلال ٢٤ساعة أي بأقل من المسموح به في الخطة بمقدار ٤٨ساعة .