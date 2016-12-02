 هل تتكرر مأساة غرق شوارع بريدة بعد تعطل حركة السير في شارع الخبيب؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هل تتكرر مأساة غرق شوارع بريدة بعد تعطل حركة السير في شارع الخبيب؟

هل تتكرر مأساة غرق شوارع بريدة بعد تعطل حركة السير في شارع الخبيب؟
المناطق_بريدة

يبدو أن بريدة على موعد مع الغرق كما حصل مع أمطار العام الماضي، بعد تعطل حركة السير في شارع الخبيب (أشهر الطرق التجارية بالقصيم). وقد تسبب هطول الأمطار اليوم في غرق الطريق نفسه، وحاصرت المياه المحال والمطاعم!!

وتداولت منصات المواقع الاجتماعية فيديوهات وصورًا، تنذر بكارثة، قد تحل في موسم الشتاء هذا العام، خاصة أننا في بداية أول حالة مطرية، بدأت بشائرها الأسبوع الماضي، شملت أرجاء القصيم.

وظهر بالصور غرق حي النقع وحي الرفيعة وعدد من الأحياء، التي وصلت فيها مياه الأمطار لذروتها. فيما استُنفرت الجهات ذات العلاقة – وعلى رأسها أمانة القصيم – بعتادها وآلياتها لمواجهة خطر الأمطار.

وتفاعل نشطاء عبر وسم #بريدة_الآن بنشر صور المواقع المتضررة من السيول، الذي قفز لقائمة الترند، وطالبوا عبر تدوينات، كتبوها تعليقًا على الأوضاع، بالنظر في مشاريع تصريف السيول التي تنفق عليها الدولة الغالي والنفيس لدرء خطرها.

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