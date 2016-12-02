ندوة دولية عن احتلال إيران للأحواز

ينظم مركز البحوث والدراسات العربيّة الأوروبيّة “مبدع” في تونس غداً السبت ندوة دوليّة حول تحدّيات قوى الهيمنة الأجنبيّة على الأراضي العربيّة بمشاركة عدد كبير من مناضلي الأحواز قادمين من أوروبا ودول الخليج، وثلة من الإعلاميين من عدد من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى كافّة أطياف المجتمع المدني من منظّمات وطنيّة وجمعيات وأحزاب.

وسيتخلل الندوة موائد مستديرة وحوارات حول تحدّيات الهيمنة الأجنبيّة على الأراضي العربيّة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي سيتمّ عقدها حول الأراضي العربيّة المحتلّة، وستكون الانطلاقة يوم السبت القادم بأراضي الأحواز المحتلّة من قبل إيران ليتمّ التطرّق في ندوات لاحقة إلى الأراضي الفلسطينية وعدد من الأراضي العربيّة المحتلة.