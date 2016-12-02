 الهلال يكتسح الشباب بثلاثية.. والاتحاد يسقط الاتفاق برباعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الهلال يكتسح الشباب بثلاثية.. والاتحاد يسقط الاتفاق برباعية

الهلال يكتسح الشباب بثلاثية.. والاتحاد يسقط الاتفاق برباعية
المناطق_الرياض

اكتسح فريق الهلال ضيفه الشباب بثلاثية نظيفة واسقط الاتحاد نظيره الاتفاق بأربعة أهداف لهدف اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.
وعلى أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. تمكن فريق الهلال من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نواف العابد (42).

وفي الشوط الثاني وبعد مرور دقيقتين تمكن المهاجم البرازيلي ليوناردو بوناتيني من إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت شباك حارس الشباب وليد عبدالله (47)، وبعد مرور نصف ساعة تمكن البديل لـ نواف العابد، البرازيلي تياجو الفيس من زيادة الغلة التهديفية بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتعلن الهدف الثالث للفريق الهلالي.
وفي مدينة الملك عبدالله الرياضية.. استطاع الفريق الاتحاد من مواصلة الحفاظ على وصافة الترتيب بفضل أهداف محمود كهربا (2-92)، وفهد المولد (54)، وهدف جمعان الدوسري في مرمى فريقه (63)، بينما سجل هدف الاتفاق الوحيد امينو بوبا (45).
وواصل الهلال تصدره لسلم ترتيب الدوري، حيث ارتقى للنقطة 27 فيما وقف رصيد الشباب عند النقطة 19 في المركز الخامس.
وصعد الاتحاد للنقطة 24 في وصافة الترتيب، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 19 في الترتيب السادس.

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