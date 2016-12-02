وزير خارجية قطر يبحث مع كيري سبل حماية المدنيين في سوريا

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري اليوم، مع نظيره الأمريكي جون كيري وذلك على هامش مؤتمر روما لحوار البحر المتوسط ( الثاني )، المنعقد حاليًا في روما.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات في الملف السوري، لاسيما الوضع في حلب وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار قصف نظام الأسد للمدنيين، كما تم بحث السبل الكفيلة لحماية المدنيين وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.