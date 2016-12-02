تمديد فترة عمل محافظ محافظة الخرج

صدر الامر السامي الكريم بالتمديد لمحافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع محافظا لمحافظة الخرج على المرتبة الخامسة عشرة .

وبهذه المناسبة قدم محافظ محافظة الخرج الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووليي العهد وأمير منطقة الرياض على الثقة المتجددة لخدمة القيادة والوطن والمواطن في هذ الجزء الغالي من بلادنا الغاليه.

أسرة جوال وصحيفة المناطق تقدم التهنئة لمحافظ الخرج على التمديد وتتمنى له التوفيق لخدمة الوطن والمواطن من خلال عمله كمحافظ لمحافظة الخرج.