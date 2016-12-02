 تمديد فترة عمل محافظ محافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تمديد فترة عمل محافظ محافظة الخرج

تمديد فترة عمل محافظ محافظة الخرج
المناطق_أشرف العصيمي

صدر الامر السامي الكريم بالتمديد لمحافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع محافظا لمحافظة الخرج على المرتبة الخامسة عشرة .

وبهذه المناسبة قدم  محافظ محافظة الخرج  الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووليي العهد وأمير منطقة الرياض على الثقة المتجددة لخدمة القيادة والوطن والمواطن في هذ الجزء الغالي من بلادنا الغاليه.

أسرة جوال وصحيفة المناطق تقدم التهنئة لمحافظ الخرج على التمديد وتتمنى له التوفيق  لخدمة الوطن والمواطن من خلال عمله كمحافظ لمحافظة الخرج.

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