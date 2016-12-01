أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة العلماء ومجلس الشورى.. وعدد من الإعفاءات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الليلة، عدداً من الأوامر الملكية شملت: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء، وتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

كما شملت إعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك إعفاء الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه، وإعفاء الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه. وشملت الأوامر الملكية أيضاُ تعيين عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما نصت الأوامر الملكية على إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 3/3/1438هـ.

وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 48

التاريخ : 3/ 3 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /

90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ الصادر

بإنشاء هيئة كبار العُلماء وتنظيمها .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 71 ) بتاريخ 3 / 3 / 1434هـ .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العُلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء

الآتية أسماؤهم :

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن

محمد آل الشيخ ـ رئيساً .

2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

3 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.

4 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.

7 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

9 ـ الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي.

10 ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري .

11 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

12 ـ الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.

13 ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين.

14 ـ الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

15 ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة.

16 ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

17 ـ الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير.

18 ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار محمد.

19 ـ الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل .

20 ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي .

21 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي .

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

……

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 49

التاريخ : 3 / 3 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 61) ورقم ( أ / 62 ) ورقم ( أ /

66 ) المؤرخة في 2 / 3 / 1434هـ ، ورقم ( أ / 150 ) بتاريخ 28 / 6 / 1434هـ ،

ورقم ( أ / 67) بتاريخ 3 / 5 / 1435هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة

للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة

أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر :

1 – فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان.

2 – فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي.

3 – فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 – فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

…….

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 50

التاريخ : 3/ 3 /1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90)

بتاريـخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ

3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/169) بتاريخ 10/7/1436هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية

الاجتماعية من منصبه.

ثانياً : يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية

الاجتماعية .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

………

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 51

التاريخ : 3 / 3 / 1438 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /90 )

بتاريــخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر

بالمرسوم الملكي رقم ( م /10) بتاريخ 18/ 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 2 / 3 / 1436هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من

منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”

………

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 52

التاريخ : 3 / 3 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريـخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر

بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 244 ) بتاريخ 15 / 11 / 1434هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة

تقويم التعليم من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”

….

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 53

التاريخ : 3 / 3 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 99 ) بتاريخ 21 / 6 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس

الشورى من منصبه.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”

….

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 54

التاريخ : 3 / 3 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 45 ) بتاريخ 29 / 2 / 1434هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم

آل الشيخ ـ رئيساً ـ والأعضاء التالية أسماؤهم ، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية

تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ :

1 ـ معالي الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري ( نائب رئيس مجلس الشورى ) .

2 ـ معالي الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان ( مساعد رئيس مجلس

الشورى).

3 ـ الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدايل .

4 ـ الأستاذ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح .

5 ـ الدكتور إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس .

6 ـ الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي .

7 ـ الدكتور أحمد بن صالح بن حمد السيف .

8 ـ الدكتور أحمد بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الغديان .

9 ـ الدكتور أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيلعي .

10 ـ الدكتور أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي .

11 ـ الأستاذ أحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود .

12 ـ الدكتور أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات .

13 ـ معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة .

14 ـ الدكتورة أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني .

15 ـ الدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي .

16 ـ الدكتورة أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان .

17 ـ الدكتور إياس ين سمير بن إبراهيم المسيفرة الهاجري .

18 ـ الدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع .

19 ـ الدكتور أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل .

20 ـ الدكتور ثامر بن سعد بن عبدالله البراك .

21 ـ الأستاذ جمال بن سداد بن محمود حسن الفاخري .

22 ـ الأستاذ جمال بن عبدالله بن يوسف المزين .

23 ـ الدكتورة جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي .

24 ـ الأستاذة جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي .

25 ـ الدكتور حسين بن ضيف الله بن أحمد المطاعي المالكي .

26 ـ الدكتور حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد .

27 ـ الدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي .

28 ـ الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي .

29 ـ معالي الدكتور خالد بن إبراهيم بن محمد الجندان .

30 ـ سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله محمد بن مقرن المشاري آل سعود .

31 ـ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد الدغيثر .

32 ـ الأستاذ خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف .

33 ـ الدكتور خالد بن محمد بن علي السيف .

34 ـ الدكتور خالد بن منصور بن ناصر العقيل .

35 ـ الأستاذ خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري .

36 – الأستاذة رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.

37 – الدكتور زكي بن عبدالرحيم بن حسين بن محمود.

38 – الدكتور زهير بن فهد بن جابر الحارثي.

39 – الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب.

40 – الدكتور سالم بن مروزق بن نويشي العمري الحربي.

41 – الدكتور سامي بن محمد بن حسين زيدان.

42 – الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

43 – الأستاذ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.

44 – معالي الدكتور سعد بن محمد بن سعد الحريقي.

45 – الدكتور سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.

46- الدكتور سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويلي.

47 – الدكتور سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.

48 – الدكتور سعيد بن قاسم بن يحيى الخالدي المالكي.

49 – الدكتور سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني.

50 – الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

51 – الدكتور سليمان بن علي محمد العمري الفيفي.

52 – معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.

53 – الأستاذ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.

54 – الدكتور صالح بن محمد بن فرحان الخثلان.

55 – معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي.

56 – الدكتور طارق بن علي حسن فدعق.

57 – الدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

58 – معالي المهندس عباس بن أحمد بن محمد هادي.

59 – الدكتور عبدالإله بن سيف الدين بن غازي ساعاتي.

60 – الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.

61 – الدكتور عبدالرحمن بن حسن بن محمد باجودة.

62 – الأستاذ عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.

63 – الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.

64 – الأستاذ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي.

65 – الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

66 – معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.

67 – الدكتور عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.

68 – الأستاذ عبدالله بن راشد بن هادي الخالدي.

69 – الدكتور عبدالله بن زبن بن عيد الغبيوي العتيبي.

70 – الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.

71 – معالي الأستاذ عبدالله بن سعد بن محمد الغريري.

72 – الدكتور عبدالله بن سليمان بن عايد البويني البلوي.

73 – معالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.

74 – اللواء طيار ركن عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.

75 – الدكتور عبدالله بن علي بن محمد المنيف.

76 – الأستاذ عبدالله بن علي بن إبراهيم العجاجي.

77 – اللواء عبدالله بن غازي بن ظافر الأسيود العلياني.

78 – الدكتور عبدالله بن غدران بن مطر العبادلة السهيمي.

79 – الدكتور عبدالله بن فخري بن محمود أنصاري.

80 – الأستاذ عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.

81 – الأستاذ عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.

82 – الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان.

83 – الدكتور عبدالله بن رفود بن رفيد الحسني السفياني.

84 – الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

85 – اللواء عبدالهادي بن محمد بن سليم آل سليم العمري.

86 – الدكتور عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي الشريف.

87 – الدكتور عدنان بن أحمد بن حسن البار.

88 – الأستاذ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

89 – الأستاذ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

90 – المهندس علي بن عبدالله بن علي النعيم.

91 – اللواء علي بن فهد بن عبدالكريم السبهان.

92 – الدكتور علي بن محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني.

93 – اللواء ركن علي بن محمد بن فهد التميمي.

94 – اللواء طيار ركن علي بن محمد بن يحيى العسيري.

95 – الدكتور علي بن يحيى بن محمد العريشي.

96 – الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.

97 – الدكتور غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

98 – الدكتورة فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.

99 – الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

100 – الدكتور فايز بن عبدالله بن علي آل عوضه الشهري.

101 – الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

102 – الدكتور فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.

103 – الدكتور فهد بن خلف بن عطاء البادي.

104 – الدكتور فهد بن محمد بن مانع بن جمعة.

105 – الدكتورة فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.

106 – الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

107 – الدكتور فيصل بن منصور بن علي بن حويصل آل فاضل.

108 – الأستاذة كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.

109 – الدكتورة لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.

110 – الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

111 – الأستاذة لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.

112- اللواء محسن بن إبراهيم بن أحمد شيعاني.

113 – الأستاذ محمد بن حامد بن أحمد نقادي.

114 – معالي الدكتور محمد بن حمزة بن بكر بن بكر خشيم .

115 – الأستاذ محمد بن داخل بن عبد ربه السحيمي المطيري.

116 – سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود .

117 – الدكتور محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني .

118 – الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.

119 – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء .

120 – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيزان .

121 – الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني .

122 – الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن العقلاء.

123 – الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس .

124 – الأستاذ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي .

125 – الدكتور محمد بن محمود بن أحمد الوكيل .

126 – المهندس محمد بن مدني بن حمزة العلي .

127 – الدكتور محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.

128 – الدكتور مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان .

129 – الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري .

130 – الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي .

131 – الدكتور معدي بن محمد بن معدي آل مذهب القحطاني .

132 – المهندس مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني .

133 – الدكتور منصور بن سعد بن فهد الكريديس.

134 – الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

135 – الدكتورة موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.

136 – الدكتور ناصح بن ناصح بن حدري المرزوقي البقمي .

137 – الأستاذ ناصر بن عبداللطيف بن حسين النعيم .

138 – الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

139 – اللواء مهندس ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.

140 – معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي .

141 – الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

142 – الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

143 – الدكتورة نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.

144 – الأستاذة نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.

145 – الدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري.

146 – الدكتور هادي بن علي بن محمد آل سالم اليامي .

147 – الدكتور هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي .

148 – الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

149 – الدكتور واصل بن داود بن سلمان المذن.

150 – الدكتور وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسي.

ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

…

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 55

التاريخ : 3 / 3 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان

الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.