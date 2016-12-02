 المرور يصدر بياناً بشأن مقطعي الدوريتين المسروقة والمسرعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المرور يصدر بياناً بشأن مقطعي الدوريتين المسروقة والمسرعة النفط يتجاوز 51 دولارا ليحقق أكبر ارتفاع اسبوعي منذ 2009 ترامب يدعو الرئيس الفلبيني لزيارة البيت الأبيض تمديد فترة عمل محافظ محافظة الخرج أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة العلماء ومجلس الشورى.. وعدد من الإعفاءات وزير خارجية قطر يبحث مع كيري سبل حماية المدنيين في سوريا سوداني يقتحم جلسة عائلية بسيارته بمنتزة مشار الهلال يكتسح الشباب بثلاثية.. والاتحاد يسقط الاتفاق برباعية هل تتكرر مأساة غرق شوارع بريدة بعد تعطل حركة السير في شارع الخبيب؟ ندوة دولية عن احتلال إيران للأحواز صاعقة رعدية تشعل النيران بـ١٨ ألف لبنة أعلاف بالشيحية وفد تعليمي لتعزية ذوي المعلمة المتوفاة بالطائف

المرور يصدر بياناً بشأن مقطعي الدوريتين المسروقة والمسرعة

المرور يصدر بياناً بشأن مقطعي الدوريتين المسروقة والمسرعة
المناطق_الرياض

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، الليلة، صحة “ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة دورية مرور تابعة لمحافظة عفيف، وانتشار مقطع صوتي لتسليم ملاحظة اشتباه بمشاهدة دورية مرور كانت تسير خارج المحافظة (خارج حدودها الإدارية) اتضح فيما بعد أنها تابعة لمحافظة أخرى، وأن قائدها كان متجهاً لتسليم عمل مكلف به”.
وأضاف: “أما فيما يخص مقطع الفيديو لقائد دورية مرور يسير بسرعة عالية وتم ربطه بهذا الأمر، فقد تبين أنه مقطع قديم خارج منطقة الرياض وتم محاسبة قائدها في حينه”

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