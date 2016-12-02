المرور يصدر بياناً بشأن مقطعي الدوريتين المسروقة والمسرعة

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، الليلة، صحة “ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة دورية مرور تابعة لمحافظة عفيف، وانتشار مقطع صوتي لتسليم ملاحظة اشتباه بمشاهدة دورية مرور كانت تسير خارج المحافظة (خارج حدودها الإدارية) اتضح فيما بعد أنها تابعة لمحافظة أخرى، وأن قائدها كان متجهاً لتسليم عمل مكلف به”.

وأضاف: “أما فيما يخص مقطع الفيديو لقائد دورية مرور يسير بسرعة عالية وتم ربطه بهذا الأمر، فقد تبين أنه مقطع قديم خارج منطقة الرياض وتم محاسبة قائدها في حينه”