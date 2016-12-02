دراسة: البقدونس من أقوى العلاجات الواقية من “الفشل الكلوي”

مع زيادة معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في العالم، تبدأ الكثير من المنظمان والهيئات الصحية التحذير من هذا المرض الخطير الذي يهدد حياة الملايين، لذلك يجب الحذر بشكل كبير جدا من الإصابة بهذا المرض.

وتكثر حالات الإصابة بالفشل الكلوي هذه الأيام بسبب المماارسات الغذائية غير الصحية على الإطلاق ، حيث إن الغذاء غير الصحي هو السبب الأول والرئيسي وراء إصابة ألاف الحالات بهذا المرض ، حيث انتشرت الأطعمة والأغذية التي تمتلىء بالكثير من المواد السامة والمسرطنة ، والتي لا تقدر الكليتين على التخلص منها بشكل كبير.

إلا ان دراسة حديثة توصلت إلى أن البقدونس الأخضر هو واحد من أقوى النباتات التي تساعد على الحماية من الإصابة بمرض الفشل الكلوي ، حيث يعمل البقدونس على غسيل الكلي بشكل طبيعي وتخلصها من المواد السامة والبيكتريا المترسبة بداخلها .

وذلك إضافة إلى قدرة نبات البقدونس الأخضر على التخلص من الحصوات التي تترسب داخل الكليتين ، لذلك المواظبة على تناول نبات البقدونس بشكل دوري ومستمر يعمل بشكل كبير على الحماية من الإصابة بمرض الفشل الكلوي بشكل كبير للغاية طبقا للدراسات والأبحاث الصحية التي أثبتت ذلك مؤخرا .