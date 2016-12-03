 إيران تملك أسهما في شركة ألمانية تبني غواصات لإسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إيران تملك أسهما في شركة ألمانية تبني غواصات لإسرائيل

إيران تملك أسهما في شركة ألمانية تبني غواصات لإسرائيل
المناطق - وكالات:

كشف صحيفة “يديعوت احرونوت” في عنوانها الرئيسي، عن ان شركة استثمارات تابعة للنظام الإيراني تملك حوالي أربعة ونصف بالمئة من أسهم شركة “تيسِنكْروب” الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية الاسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع اصحاب الاسهم الايرانيين على تفاصيل احد المشاريع الأكثر سرية للجيش الاسرائيلي. وعلقت وزارة الدفاع الاسرائيلية على هذا النبا بالقول انها لا تعلم بوجود تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.

يذكر أن اسرائيل تعتزم ان تشتري من ألمانيا ثلاث غواصات إضافية أكثر تطورا من طراز “دولفين”، اضافة إلى الغواصات الست التي اشترتها من برلين وتسلمت خمس منها بالفعل وسوف تتسلم الغواصة السادسة في عام 2018.

 

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