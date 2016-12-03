المرصد: نظام بشار سيطر على نصف حلب الشرقية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام باتت تسيطر على نصف الأحياء التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة قبل بدء الهجوم الواسع في منتصف نوفمبر الماضي على هذه الأحياء.

وأضاف المرصد أن قوات النظام والميليشيا الداعمة لها “عززت الجمعة مواقعها” في حيين داخل حلب الشرقية وتواصل تقدمها شرقا، حسبما نقلت “سكاي نيوز”.

كما أفادت بأنه سمع دوي معارك عنيفة في حي طريق الباب الذي كانت القوات الحكومية دخلته الخميس. كما فر السكان من حي الشعار المجاور.

ومنذ السبت فر ما لا يقل عن خمسين ألف شخص من أصل سكان الاحياء الشرقية للمدينة الذي كان يبلغ نحو 250 ألفا، وتوجهوا إلى الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام.