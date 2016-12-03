بعد نجاح “أوبك” .. أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتستقر فوق 51 دولارا للبرميل مع اتجاه خام القياس العالمي مزيج برنت لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2009 عقب قرار أوبك هذا الأسبوع خفض إنتاج الخام للحد من تخمة المعروض العالمي.

وبعد الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء ستركز السوق على تنفيذ وتأثير أول اتفاق لأوبك منذ 2008 على خفض الإنتاج والذي ستشارك فيه روسيا وربما منتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بفعل بيانات تظهر أن إنتاج النفط في روسيا ارتفع في نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية وأنباء عن أن موسكو ستستخدم المستوى القياسي لإنتاج الخام الذي بلغته الشهر الماضي كأساس لخفض إنتاجها.

وبحلول الساعة 1634 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في عقد شهر أقرب استحقاق 18 سنتا إلى 54.12 دولار للبرميل بزيادة 0.3 في المئة. وارتفع الخام بنحو 15 في المئة منذ بداية الأسبوع ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2009.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 51.33 دولار للبرميل لتتجه صوب تسجيل أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أغسطس آب 2015.

وحصل النفط على الدعم من انخفاض الدولار الذي تراجع مقابل سلة من العملات. لكن متعاملين قالوا إن عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع حدت من مكاسب الخام.