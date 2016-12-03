 رائحة الفم الكريهة تكشف لك أمراضا قد لا تعلم عنها شيئا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رائحة الفم الكريهة تكشف لك أمراضا قد لا تعلم عنها شيئا

رائحة الفم الكريهة تكشف لك أمراضا قد لا تعلم عنها شيئا
المناطق - وكالات

العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي من الأسباب المعروفة لرائحة الفم الكريهة، وكذلك المشاكل التنفسية الأخرى مثل التهاب الجيوب الأنفية. لكن قد يكون سبب هذه الرائحة الكريهة ظروف صحية وأمراض أخرى، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

من أعراض تراجع وظائف الكبد والكليتين رائحة الفم الكريهة، نتيجة وجود مواد كيميائية في الرئة لا يتم تنظيفها

جفاف الفم. ترجع هذه المشكلة إلى الغدد اللعابية أو إلى التنفس عن طريق الفم.

السكري. ارتفاع نسبة السكر في الدم دون ضابط بسبب مرض السكري يؤدي إلى تحوّل رائحة النفس إلى ما يشبه الفاكهة.

السمنة. وفقاً لدراسة من مركز لوس انجلوس الطبي تتسبب زيادة كمية دهون الجسم في تركّز الميثان والهيدروجين في الجسم، وينتج عن ذلك الرائحة القوية للبول، ورائحة الفم الكريهة.

فشل الكبد أو الكلية. هناك أعراض كثيرة لتراجع وظائف الكبد والكليتين، ومنها رائحة الفم الكريهة، التي تنتج عن وجود مواد كيميائية في الرئة لا يتم تنظيفها والتخلص منها.

سرطان الرئة. يمكن التمييز بسهولة بين الرائحة الكريهة التي يسببها سرطان الرئة وبين الحالات الأخرى لرائحة الفم. إلى جانب قوة الرائحة الكريهة تنتشر في المكان حول مريض سرطان الرئة نتيجة تنفسه.

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