هادي سيعود إلى عدن للتجهيز لمعركة الحسم في تعز

أعلن مصدر في الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، نافياً الأنباء التي تحدثت عن نيته العودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر إن “الرئيس هادي في زيارة إلى دولة الإمارات الشقيقة لمشاركة شعبها الاحتفالات الوطنية، والمشاركة في مؤتمر حماية التراث الثقافي، وسيعود إلى العاصمة عدن عقب انتهاء الزيارة”.

وأكد المصدر أن هادي والحكومة اليمنية برئاسة بن دغر سيمارسون عملهم من العاصمة عدن، لإعادة تطبيع الحياة في المدن المحررة والتجهيز لمعركة الحسم العسكري في تعز.