 هادي سيعود إلى عدن للتجهيز لمعركة الحسم في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هادي سيعود إلى عدن للتجهيز لمعركة الحسم في تعز

هادي سيعود إلى عدن للتجهيز لمعركة الحسم في تعز
المناقط - وكالات

أعلن مصدر في الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، نافياً الأنباء التي تحدثت عن نيته العودة إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال المصدر إن “الرئيس هادي في زيارة إلى دولة الإمارات الشقيقة لمشاركة شعبها الاحتفالات الوطنية، والمشاركة في مؤتمر حماية التراث الثقافي، وسيعود إلى العاصمة عدن عقب انتهاء الزيارة”.

وأكد المصدر أن هادي والحكومة اليمنية برئاسة بن دغر سيمارسون عملهم من العاصمة عدن، لإعادة تطبيع الحياة في المدن المحررة والتجهيز لمعركة الحسم العسكري في تعز.

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