الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في طرابلس الليبية

دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال بين مليشيات متصارعة في طرابلس أوقعت ثمانية قتلى على الأقل خلال 24 ساعة.

وأصدر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بيانًا اليوم أعرب فيه عن “جزعه البالغ إزاء المواجهات الجارية في طرابلس التي أفادت تقارير بأنها أودت بعدد من الأرواح، ويناشد القوات المنخرطة في أعمال العنف هناك أن توقف القتال فوراً وأن يتم تغليب صوت الحكمة”.

وتابع كوبلر “من غير المقبول على الإطلاق أن تتقاتل الجماعات المسلحة لفرض مصالحها وسيطرتها، وخاصة في المناطق السكنية، حيث أدى ذلك إلى ترويع السكان”، مضيفا “نحن على تواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض لحثها على وضع حد فوري لهذا القتال”.