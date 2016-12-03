 حريق بفندق بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حريق بفندق بمكة

حريق بفندق بمكة
عادل الزهراني - مكة

وقع اشتعال للنار بفندق وذلك بحي المسفلة وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الرابع من مبنى فندقي مكون من سبعة ادوار يقع بحي المسفلة بدحلة الرشد تمت السيطرة على الحادث واخماده وجرى اخلاء عدد(260) شخص من ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الانقاذ دون حدوث اي اصابات في الارواح ولله الحمد.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي افاد بأنه جرى اعادة النزلاء للفندق بعد تأمين الخطورة وان فريق التحقيق بالادارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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